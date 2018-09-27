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Tunceli'de, eylem hazırılığındaki 2 PKK'lı etkisiz hale getirdildi (2)

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3'E ÇIKTI Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde dün gece eylem yapmak üzere sızma girişiminde bulunurken tespit edilen PKK'lı gruba karşı başlatılan operasyonda öldürülen terörist sayısı 3'e çıktı

27 Eylül 2018 18:56

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3\'E ÇIKTI
Tunceli\'nin Mazgirt ilçesinde dün gece eylem yapmak üzere sızma girişiminde bulunurken tespit edilen PKK\'lı gruba karşı başlatılan operasyonda öldürülen terörist sayısı 3\'e çıktı. İlçeye bağlı Kale köyü kırsalında başlatılan operasyon devam ederken, Tunceli Valiliği\'nin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, \"Bölgede devam eden operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup, 27 Eylül 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplamda 3 olmuştur\" denildi.

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