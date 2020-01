Tunceli'de engellilerin gösterisi ilgiyle izlendi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında sahneye çıkan engelli gençlerin gösterileri alkış aldı. Vali Tuncay Sonel, aralarında engellilerin de bulunduğu yardıma muhtaç vatandaşların evlerine tek tek gidildiğini belirtirek, \"Hiçbir yetim, öksüz, engelli, şehit ve gazi ailemiz asla ve asla ihmal edilmeyecek ve ayaklarına kadar gidilerek her türlü hizmet verilecektir, bu konuda asla ve asla bir tereddüt olmasın\"dedi.

Kültür Merkezi Konferans Salonu\'nda düzenlenen Engelliler Haftası etkinliğine, Vali Tuncay Sonel, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, çok sayıda engelli ve aileleri katıldı. Etkinlikte konuşan Tunceli Engelliler Derneği Başkanı Ali Arslan, engellilere verilen maaşın asgari ücretin üzerine çıkarılmasını talep ederek, \"Tunceli\'de engelliler olarak ciddi sıkıntılar yaşamıyoruz, Valimiz bizimle çok iyi ilgileniyor ve sahip çıkıyor her sorunumuzla ilgileniyor. Engellilere verilen maaşların asgari ücretin üzerine çıkarılmasını ve şehit ve gazilere verilen haklardan biz engelli vatandaşların da yararlanması sağlanmalı hükümetimiz bu konuda atım atarsa bizleri mutlu eder\"dedi.

Vali Tuncay Sonel ise, meslek hayatı boyunca nerede görev yaptıysa her zaman ilk önceliğinin engelliler olduğunu ifade ederek, \"Görev yaptığım her yerde ilk öncelliğim engelli vatandaş var, şehit ve gazi aileleri, yetim ve garibanlar hep ilk önceliğim olmuştur. Bu nedenle Tunceli\'de 5 ay önce göreve başlarken ilk iş olarak il genelindeki engelli vatandaşlarımızın sayısını çıkarttım. Yine ilk olarak ildeki yetim, öksüz, şahit ve gazi ailelerin tespiti için yoğun bir çalışma yaparak sayılarını tespit ederek ilk iş olarak şehit ve gazi ailelerimiz ile yetim öksüz ve engelle vatandaşlarımızın evlerini ziyaret ederek, onların sorunlarını evlerinde dinledim. Tunceli genelinde 2 bin 529 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın hepsinin evlerine tek tek gidiliyor. Hiçbir yetim, öksüz, engelli, şehit ve gazi ailemiz asla ve asla ihmal edilmeyecek ve ayaklarına kadar gidilerek her türlü hizmet verilecektir, bu konuda asla ve asla bir tereddüt olmasın\"diye konuştu.

Konuşmaların ardından engelli gençlerin hazırladığı oyun ve gösterilere geçildi. Tamamını engellilerden oluşan dans grubunun gösterisi büyük alkış aldı. Salonda bulunan Vali ve diğer yetkililer engeli gençlerin dans gösterisini ilgiyle izledi. Yine engelli gençlerin folklor ve ritim gösterisi de salondan büyük alkış aldı. Etkinlik sonunda Vali Sonel ile diğer yetkililer sahneye çıkarak engelli gençler ile dans ederek halay çekti.

FOTOĞRAFLI