Tunceli'de eksi 10 derecede Munzur Çayı'nda yüzdüler

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- İZMİR ve İstanbul\'da yaşayan 5 arkadaş, tatil için geldikleri Tunceli\'nin Ovacık ilçesinde, sıfırın altında 10 derecede, Munzur Çayı\'na girip yüzdü.

İzmir\'de yaşayan öğretmenler Mahmut Yeşil, Hıdır Temurlenk ve Ferdi Genç ile İstanbul\'da kuaför Mehmet Keleş ve memur Ferhat Duman, tatil için Tunceli\'nin Ovacık ilçesine geldi. 5 arkadaş, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü ilçede, dondurucu soğuğa aldırmadan Munzur Çayı\'na girip yüzdü. Her yıl şubat ayında tatil için Ovacık\'a geldiklerini anlatan Mahmut Yeşil, \"Biz hem tatil hem eğlence için hem de memleketimizin kış güzelliklerini yaşamak için memleketimize geliyoruz. Her yıl bu tarihlerde Ovacık ilçemize geliyoruz. İstanbul\'da yaşıyoruz. Ovacık\'ta kar içinde dolaşıp, kayak yapıyoruz. Ayrıca vücudumuzun bağışıklık sistemi güçlensin diye muhakkak Munzur Çayı\'na da giriyoruz. Su inanılmaz soğuk. Dondurucu bir soğukluğa sahip Munzur. Birkaç dakika da olsa bu havalarda Munzur\'a girip yüzdük ve vücudumuzun kış aylarına karşı, soğuk havaya karşı daha dirençli olmasını sağladık\" dedi.

Munzur çayına giren arkadaşlar, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.



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