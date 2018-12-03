Tunceli'de Dünya Engelliler Günü'ne renkli kutlama

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle resmi kutlama programı düzenlendi.

Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu\'nda gerçekleştirilen programa Vali ve Belediye Başkanı Vekili Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum müdürleri ile engelliler katıldı. Vali ve Belediye Başkanı V. Tuncay Sonel, devletin her an engeli olan vatandaşların yanında olduğunu ifade ederek, \"Artık devletimizin ulaşmadığı aile, ulaşmadığı ev, ulaşmadığı garibimiz yok. Eğer bir yetim ya da öksüz evladımıza ulaşamazsak, eğer engeli olan bir vatandaşımıza ulaşamazsak, şehit ailelerimize, gazilerimize ulaşamazsak ne yaparsak yapalım, yollar da yapalım binalar da yapalım, onlar memnun kalmaz\" dedi. Vali Sonel, şöyle konuştu:

\"Kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarıyla Tunceli adeta huzur şehri oldu. İstihdamdan diğer alt yapı çalışmalarına kadar devletimiz büyük Tunceli’ye büyük önem veriyor. Sizleri hatırlamak için belirli gün ve haftalara gerek yok. 2 bin 529 engeli olan vatandaşımıza ulaştık. 279 yetim ve öksüz evladımıza ulaştık. 89 şehit ailemiz ve 55 gazimize ulaştık. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Herhangi bir sorununuz olduğu zaman hiç çekinmeden bize ulaşın. Valiliğimizin, Belediyemizin ve bütün kurumlarımızın kapısı sizlere açık. Çünkü bizler de birer engelli adayıyız.\"

Konuşmaların ardından rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan engellilerin hazırladığı dans gösterileri ile Mazgirtli 85 yaşındaki Hakkı Bozdoğan\'ın kaval dinletisi sunuldu.



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