Tunceli'de dev yatırımla 400 kadın istihdam edilecek 

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TÜRKİYE\'de, tekstil alanda faaliyet yürüten bir firmanın, Tunceli\'de kurduğu fabrikada 400 kadın istihdam edilecek. Valilik de fabrikada çalışacak kadınların servis ve yemek ücretini karşılayarak yatırımcıya destek verecek.

Tunceli\'de, tekstil sektörünün önde gelen bir firması, kadınların istihdam edileceği 2 milyon liraya mal olan tekstil fabrikası kurdu. Test üretimine başlayan fabrikada ilk etapta 400 kadının istihdam edileceği belirtildi. Kentteki işsizlik sorununun çözümüne önemli katkı sağlanması beklenen tesisle, Tunceli\'de ilk kez kentte 10\'dan fazla kişinin istihdam edileceği iş alanına kavuştu. Fabrikada üretilecek ürünlerin Türkiye\'nin çeşitli illerinde bulanan firma ait mağazalarda satışa sunulacağı belirtildi. Kentte gelecek mayıs ayında açılması planlanan iki fabrikada da bin 362 kadın daha iş sahibi olacak.

ÖZEL SEKTÖR YATIRIMINA DEVLET DESTEĞİ

Göreve 4 ay önce başlayan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli\'ye böylesi bir fabrikayı kuran firma yetkililerine teşekkürlerini iletti. Sonel, bir yıl boyunca, fabrikada çalışacak kadınların servis ve öğle yemeğini Valilik olarak karşılayacaklarını söyledi. İlk deneme üretimine başlayan fabrikayı gezerek çalışanlarla sohbet eden Sonel, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Göreve başladığı ilk günden beri kentin işsizlik sorunun gidermek için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Vali Sonel, şunları kaydetti:

\"Tunceli\'ye geldiğim ilk günlerde nereye gitsem işsizlik en büyük sorun olarak karşıma çıktı. Bunun çözümü için girişimlere başladım ve meyvelerini aldık. Valilik ve belediyenin kapısını sonuna kadar halkımıza açtığımda her gün yüzlerce işsiz odama geliyordu ve bu durumda ben de hemen harekete geçtim. İşadamlarımızla görüştüm ve önemli bir adım attık. Özel bir tekstil firmamızla görüşmelerimizi tamamladık ve ilk yaptığımız, Cumhuriyet Bayramı\'mızın kutlandığı 29 Ekim gününe yetişmek üzere ilk aşamada 400 kadınımızın çalışacağı fabrikayı hayata geçirmek oldu ve bunu başardık.\"

Vali Sonal, Tunceli\'de işsizliği bitirmeye kararlı olduklarını ve önlerine yeni hedefler koyduklarını belirtti. Sonal, \"Şu an 1-2 tekstil firmasıyla daha görüşmelerimiz devam ediyor. Tunceli için önemli hedeflerimiz var. Devletimizin bütün imkanlarını getireceğiz. Şimdi önümüze bir hedef koyduk, 19 Mayıs 2018 günü Tunceli\'de bin 362 kadınımız iş sahibi olacak. Bu da işsizliğin çözümü anlamında büyük bir adım. İki ayrı tekstil firmasıyla görüştük; her şey yolunda şu an. İl merkezi ve Pertek\'te kuracağımız yeni tekstil fabrikalarıyla bin 362 kadınımız işbaşı yapacak, evlerine ekmek götürecek. Tabii tamamına yakını kadın olacak ancak bu iş yerlerinde erkek kalifiye elemana da ihtiyaç var, bir kısmı erkek olacak ama ezici çoğunluk kadınlardan oluşacak\" diye konuştu.

\'GÖZLERDEKİ MUTLULUK HER ŞEYE DEĞER\'

Fabrikada çalışan kadınların mutluluğunu görünce, kendisinin de çok mutlu olduğunu anlatan Vali Tuncay Sonel, \"Buradaki hanım kardeşlerimiz, kızlarımız mutlulukla çalışıyorlar, gözleri gülüyor. Çok mutlu hissediyorlar kendilerini. Bu da beni çok sevindirdi. Evlerine aş ekmek götürecekler; onların gözlerindeki mutluluğu görmek her şeye değer. Bir kadının işi olması, para kazanması hem özgüven getiriyor hem aileye önemli katkı sunuyor ve kadınımız mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz\" dedi.

\'EVİMİZE HUZURLA GİDECEĞİZ\'

Tekstil fabrikası sayesinde ilk kez iş sahibi olan birçok kadın işçi de bu yatırımın Tunceli için inanılmaz bir gelişme olduğunu, kenti kalkındıracağını ve yöre halkını çok mutlu edeceğini ifade etti. İşçilerden Fadime Demiralp, \"Yıllardır işsizlikle mücadele ediyordum. İş bulmak imkansızdı. Buralarda fabrika yok, iş alanları yok. Mutsuz bir şekilde çocuklarımızı okutmanın zorluklarını bile yaşıyorduk. Şimdi bir iş kapısı açıldı Vali Bey bize ve Tunceli\'ye çok büyük bir fayda sağladı, minnatarız kendisine. Evimize huzurla gideceğiz\" diye konuştu. Çalışanlardan Saniye Kuru da \"Tunceli\'nin en büyük sorunu işssizliktir. Bunu biz iyi biliyoruz. Yıllardır terör belimizi büküyordu, yatırım gelmiyordu. Şimdi 400 kadın işe başladı ve biz çok mutluyuz\" dedi.

FOTOĞRAFLI