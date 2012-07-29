Tunceli'de 5 bin kişi Dersim kurbanlarını andı

Tunceli ’de bu yıl 12’ncisi düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında Hozat İlçesi’nde Belediye Başkanlığı ile Dersim Dernekleri Federasyonu tarafından, 1938 yılında meydana gelen Dersim olaylarında ölenleri anmak için sessiz bir yürüyüş düzenlendi.

Ferit Demir'in Radikal'de yer alan haberine göre; Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, ön saflardaki beyaz giysili eylemciler dikkat çekti. Bazı katılımcılar da ’Dersim 1938’i unutmadık’ yazılı tişörtler giydi.

Yürüyüşte, olaylar sırasında askerler tarafından gözaltına alınanların ellerinin zincirle bağlanması canlandırılarak, katılımcılar kendilerini birbirlerine kalın iplerle bağladı.

1938'de giyilen çarıkları da ayaklarına giyen yürüyüşcüler 1 kilometre yürüdükten sonra Hozat Belediyesi önüne geldi. Burada Cumhuriyet Meydanı’nda ölenler için saygı duruşu yapıldı.