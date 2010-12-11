T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de Dersim kararı

Tunceli İl Genel Meclisi, oy çokluğuyla Tunceli adının Dersim olarak değiştirilmesine karar verdi...

11 Aralık 2010 02:00

T24 - Tunceli İl Genel Meclisi, oy çokluğuyla Tunceli adının Dersim olarak değiştirilmesine karar verdi.

Tunceli İl Genel Meclisi’nin BDP'li 6, CHP'li 5 ve Emek Parti’li 3 üyesi, Tunceli'nin adının Dersim olarak değiştirilmesi için önerge verdi. 

Belediye Başkanı Edibe Şahin ve sivil toplum temsilcilerinin de katıldığı toplantıda daha sonra oylamaya geçildi. 

17 üyeli Meclis'te önerge 14 oyla kabul edildi. AK Parti’li üç üye çekimser kaldı. 

Meclis Başkanı Serdar Erdoğan, aldıkları kararın temenni kararı olduğunu söyledi. Karar İçişleri Bakanlığı’nca kabul edilirse kentin adı değiştirilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24