Tunceli’de dergi bürosuna polis operasyonu

Tunceli’de Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) dergisinin bürosuna sabaha karşı operasyon düzenleyen polis, Ezilenlerin Sosyalist Platformu Tunceli Temsilcisi Sıtkı Güngör’ü gözaltına aldı. Operasyonda bürodaki bilgisayar kayıtlarına el konuldu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi, Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla ESP’nin Tunceli Bürosu'na bu sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Moğultay Mahallesi Belediye İş Hanı’nda bulunan derginin bürosuna kimsenin bulunmadığı sırada giden polis, kapalı kapıyı kırıp içeride arama yaptı. Aramada, bürodaki bilgisayar hard diskleri, dokümanlar ve belgelere el konuldu. Platform üyelerinin evlerine de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, Ezilenlerin Sosyalist Platformu Tunceli Temsilcisi Sıtkı Güngör’ü gazaltına alırken, arama yaptığı evlerdeki bilgisayar kayıtlarına da incelenmek üzere el koydu.



Ezilenlerin Sosyalist Platformu dergesi bürosunda polisin arama yaptığı sırada gelen platform üyeleri, kapının kırılarak arama yapılmasına tepki gösterip, görevli polislerle tartıştı. Üyeler, kapının kırılıp, içeride hiç kimsenin olmadığı sırada arama yapılmasının yasalar aykırı olduğunu belirtirken, polis aramanın mahkeme kararıyla gerçekleştirildiğini söyledi.



Platform üyelerinden Ali Ekber Kaya, “Kapı kırılarak içeriye girilmiş ve büromuz dağıtılmış. İçeride ne arandığını bilmiyoruz. Her yer darmadağın olmuş, bizim olmadığımız sırada yapılan aramalarda bulunacak hiç bir yasadışı doküman veya malzemeden biz sorumlu değiliz. Kapı kırılıp içeriye girilmiş ve hiçkimse olmadığı sırada arama yapılmıştır” dedi.

