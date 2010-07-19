-TUNCELİ'DE ''DALGIÇLIK KURSU'' TUNCELİ (A.A) - 19.07.2010 - Tunceli'de hava sıcaklığındaki artışla birlikte Pülümür ve Munzur çayı plajlarına akın eden vatandaşların can güvenliği için ''Dalgıçlık Kursu'' açıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde, olası boğulmalara ve suyun içinde meydana gelebilecek olası kazalara karşı, gönüllülük esasına dayalı dalgıç ekibi oluşturmak için açılan kursta, müracaat eden 140 kişiden 40'ı seçilerek eğitimlere başlandı. Türkiye Sualtı Federasyonu kurucularından milli dalgıç Ersin Kalfa tarafından, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli, kamu kurum ve kuruluş personeli ile gönüllülerden oluşan 5'i bayan 40 kişiye, dalgıçlık eğitimi veriliyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Memiş, dalgıçlık eğitimi çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, ilde balıkadam ve dalgıç bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu ifade etti. İlde balıkadamın bulunmadığı için böyle bir kurs açtıklarını belirten Memiş, ''Bu kurs sayesinde nitelikli personel sıkıntımızı çözmüş durumdayız. Kurum çalışanlarımız ve gönüllülerden oluşan ekibe her türlü katkıyı sunacağız'' dedi. Yeni oluşturulan ekibin boğulan ya da su kazasına uğrayan vatandaşlara anında müdahale edeceğini kaydeden Memiş, boğulma vakaları için başka illerden dalgıç ekibinin gelmesine gerek kalmayacağını kaydetti.