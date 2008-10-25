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Tunceli'de çok sıcak gece!

Başbakan Erdoğan'ın ziyareti öncesi Tunceli'de, PKK bir polis noktasına uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açtı.

25 Ekim 2008 03:00

Başbakan Erdoğan bugün Tunceli'ye gidecek. Terör örgütü bunu fırsat bilip kentte karışıklık yaratmaya çalışıyor. Dün gece, Tunceli’nin Esentepe Mahallesi’ndeki özel harekat polis noktasına teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.

Tunceli Valisi Mustafa Yaman, polis noktasına taciz ateşi açtıktan sonra kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonun hava destekli olarak sürdüğünü söyledi. 
Polisler tarafından teröristlere hemen karşılık verildiğini ifade eden Yaman, ''Yaşanan olayda herhangi bir güvenlik görevlimiz yaralanmamıştır'' dedi.

Özel harekat polislerinin karşılık vermesinin ardından teröristlerin kaçtığını belirten Yaman, şunları söyledi: ''Saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon devam ediyor. Kaçan teröristler arasında yaralıların olduğu bize gelen bilgiler arasında. Ancak detaylı açıklamayı operasyonun tamamlanmasının ardından bölgede yapılacak arama tarama çalışmalarından sonra yapabiliriz.''

Öte yandan Türk Telekom Müdürlüğü'nün bahçesine bırakılan şüpheli paketten el yapımı bir bomba çıktı. Bomba imha ekipleri tarafından imha edilen bombanın parçaları Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Başbakan Erdoğan'ın ziyaret edeceği Tunceli'de özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının önlerinde alınan önlemler arttırıldı. 

 

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