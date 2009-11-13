Tunceli'de CHP'li Öymen'e Hitler afişi

Meclis Genel Kurulu’nda ‘demokratik açılım’on öngörüşmesi yapılırken, “Kurtuluş Savaşı’nda, Dersim isyanında ‘analar ağlamasın’ denildi mi’ diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen Tuncelileri ayağa kaldırdı.



Kentin sokaklarına Öymen’in Hitler’e benzetildiği fotoğraflar asılırken, siyasiler ve sivil toplum temsilcileri bir basın toplantısı düzenleyerek Öymen‘e tepki gösterdi. Ortak basın toplantısı düzenleyen DTP’li Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, DTP İl Başkanı Veli Haydar Güneş, KESK dönem sözcüsü Hıdır Demir, Ezilenlerin Sosyalist Platformu Tunceli temsilcisi Ali Ekber Kaya, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Cengiz Öymen’i ‘Tuncelilerden özür dilemeye’ çağrdı.



DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’se Öymen’in, Dersim isyanın bastırılması sırasında yaşananları meşru göstermekle suçladı. Öymen’se kendisini savunurken sözlerini çarpıtıldığını iddia etti.