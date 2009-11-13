T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de CHP'li Öymen'e Hitler afişi

Tunceli sokaklarına Öymen’in Hitler’e benzetildiği fotoğraflar asılırak tepki gösterildi.

13 Kasım 2009 02:00

Meclis Genel Kurulu’nda ‘demokratik açılım’on öngörüşmesi yapılırken, “Kurtuluş Savaşı’nda, Dersim isyanında ‘analar ağlamasın’ denildi mi’  diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen Tuncelileri ayağa kaldırdı.

Kentin sokaklarına Öymen’in Hitler’e benzetildiği fotoğraflar asılırken, siyasiler ve sivil toplum temsilcileri bir basın toplantısı düzenleyerek Öymen‘e tepki gösterdi. Ortak basın toplantısı düzenleyen DTP’li Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, DTP İl Başkanı Veli Haydar Güneş, KESK dönem sözcüsü Hıdır Demir, Ezilenlerin Sosyalist Platformu Tunceli temsilcisi Ali Ekber Kaya, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Cengiz Öymen’i ‘Tuncelilerden özür dilemeye’ çağrdı.

DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’se Öymen’in, Dersim isyanın bastırılması sırasında yaşananları meşru göstermekle suçladı. Öymen’se kendisini savunurken sözlerini çarpıtıldığını iddia etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24