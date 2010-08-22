-TUNCELİ'DE ÇATIŞMA: 1 ASKER YARALANDI TUNCELİ (A.A) - 22.08.2010 - Tunceli'nin Pertek ilçesinde terör örgütü PKK üyeleriyle yaşanan çatışmada bir asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Pertek ilçesine bağlı Dereköy ve Ardıç köyü bölgesinde devriye görevi yapan güvenlik kuvvetleri, söz konusu bölgede terör örgütü PKK üyesi bir grup teröristle karşılaştı. Çatışma sonucu bir asker hafif yaralandı. Yaralı asker, helikopterle Elazığ Asker Hastanesine gönderildi. Bölgede operasyonların hava destekli olarak sürdürüldüğü bildirildi.