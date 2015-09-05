Tunceli’de çatışma arasında kalıp yaralanan Ayten Günhan yaşamını yitirdi

Tunceli kent merkezindeki polis merkezine bir grup PKK’lı tarafından düzenlenen saldırıda markete alışverişe giderken iki ateş arasında kalarak ağır yaralanan 26 yaşındaki Ayten Günhan, tedav gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tunceli’de dün saat 11.20 sıralarında Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi’ne düzenlenen ve 30 yaşındaki polis memuru Murat Savaş Kale’nin şehit olduğu, 2 PKK'lının hayatını kaybettiği çatışmada iki ateş arasında kalan 26 yaşındaki Ayten Günhan ağır yaralandı. Bekar olan, özel bir şirkette çalışan ve polis merkezi yakınlarındaki bir markete alışverişe gittiği sırada iki ateş arasında kalarak ağır yaralanan Ayten Günhan, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bu sabah yaşamını yitiren Ayten Günhan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.