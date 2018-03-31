Tunceli'de çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü, 1 asker yaralı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Pülümür ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı; 3 PKK\'lı terörist öldürüldü.

Güvenlik güçlerinin Pülümür ilçesi kırsalında PKK terör örgütü mensuplarına yönelik başlattığı operasyonda bugün sabah saatlerinde bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralanırken, 3 terörist öldürüldü. Çatışmada yaralanan uzman çavuş helikopter ile Elazığ\'a getirilerek hastanede tedavi altına alındı. Bölgede çatışmanın sürdüğü öğrenildi.