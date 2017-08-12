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Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralı

Güvenlik güçlerinin bölgede hava ve karadan operasyonu sürdürdüğü öğrenildi

12 Ağustos 2017 04:05

Tunceli'de güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışma da 3 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tunceli kırsalında gece gece yarısı PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler, olay yerinden helikopterlerle alınarak Elazığ'a getirildi. Askerlerden 2'si Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir asker ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçlerinin bölgede hava ve karadan operasyonu sürdürdüğü öğrenildi.

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