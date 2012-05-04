Tunceli'de çatışma: 3 asker şehit oldu

Tunceli merkeze bağlı Alacık köyü kırsal kesiminde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında sabaha karşı çıkan çatışmada 1 astsubay ile 2 er şehit oldu.

Bölgede operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri saat 02.30 sıralarında bir grup PKK'lıyla karşılaştı. Yoğun sis ve yağmurun etkili olduğu bölgede sabaha kadar aralıklarla süren çatışmada, 1 astsubay ile 2 er şehit oldu. Sis ve yağmur nedeniyle helikopterlerin iniş yapamadığı karadan askeri birliklerin sevk edildiği kaydedildi. Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.