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Tunceli'de çatışma: 3 asker şehit oldu

Tunceli'de çıkan çatışmada 1 astsubay, 2 er şehit oldu

04 Mayıs 2012 12:26

 

Tunceli merkeze bağlı Alacık köyü kırsal kesiminde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında sabaha karşı çıkan çatışmada 1 astsubay ile 2 er şehit oldu.
 
Bölgede operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri saat 02.30 sıralarında bir grup PKK'lıyla karşılaştı. Yoğun sis ve yağmurun etkili olduğu bölgede sabaha kadar aralıklarla süren çatışmada, 1 astsubay ile 2 er şehit oldu. Sis ve yağmur nedeniyle helikopterlerin iniş yapamadığı karadan askeri birliklerin sevk edildiği kaydedildi. Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.
 
 

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