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Tunceli’de çatışma: 2 terörist öldürüldü

TUNCELİ, (DHA)- TUNCEELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında gvenlik güçleri ile yasadışı sol bir örgüt menspları arasında akşam saatlerinde çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü

27 Eylül 2017 03:37

TUNCELİ, (DHA)- TUNCEELİ\'nin Ovacık ilçesi kırsalında gvenlik güçleri ile yasadışı sol bir örgüt menspları arasında akşam saatlerinde çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. Bölgede çatışmanın devam ettği belirtildi. 
Tunceli Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ovacık İlçesi kırsalında yapılan operasyonda çıkan çatışmada, 2 erkek teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1 adet kalaşnikof tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, çok miktarda el bombası, sırt çantası ve malzeme ele geçirildiği belirtilirken, operasyonun devam ettiği ifade edildi.
Güvenlik birimleri, operasyonda öldürülen 2 teröristin Tunceli bölgesinde PKK ile birlikte hareket eden yasa dışı sol bir örgüt mensubu olduklarını belirtiler.

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