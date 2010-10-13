-TUNCELİ'DE ÇATIŞMA: 2 ŞEHİT TUNCELİ (A.A) - 13.10.2010 - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. 1 terörist etkisiz hale getirildi. Ovacık ilçesi kırsal alanda arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, bir grup teröristle karşılaştı. Güvenlik kuvvetlerinin ''dur'' ihtarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş ile 1 er şehit oldu, 1 er yaralandı. Askeri helikopterle Elazığ Askeri Hastanesine kaldırılan yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çatışmada, 1 teröristin de silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.