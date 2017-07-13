Tunceli'de çatışma; 2 asker yaralandı

Tunceli'de operasyon sırasında yaralanan 2 asker, Elazığ'da tedaviye alındı. Tunceli'nin merkez Değrik mahallesinde operasyon yürüten güvenlik güçleri ile PKK'lı bir grup arasında sıcak temas yaşandı.



Çatışmada 2 askerker yaralandı. Yaralı askerler, helikopter ile Elazığ'a getirilerek, Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.



Yaralı Astsubay ve uzman çavuş'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'lıları etkisiz hale getirmek için başlattıkları operasyonları devam ediyor.