-TUNCELİ'DE ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT TUNCELİ (A.A) - 07.09.2010 - Tunceli'de terör örgütü mensuplarının bir hidroelektrik santraline düzenlediği saldırıda çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Merkeze bağlı Dinar Deresi'nde yapımı devam eden Dinar Hidroelektrik Santrali'ne bir grup terörist tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı ve karadan da güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği öğrenildi.