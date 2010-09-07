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TUNCELİ'DE ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT TUNCELİ (A.A)

07 Eylül 2010 13:04

-TUNCELİ'DE ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT TUNCELİ (A.A) - 07.09.2010 - Tunceli'de terör örgütü mensuplarının bir hidroelektrik santraline düzenlediği saldırıda çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Merkeze bağlı Dinar Deresi'nde yapımı devam eden Dinar Hidroelektrik Santrali'ne bir grup terörist tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı ve karadan da güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği öğrenildi.

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