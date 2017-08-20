Tunceli'de çatışma: 1 asker yaralı

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK mensupları arasında çıkan çatışmada, 1 asker hafif yaralandı.
Pülümür İlçesi kırsalında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri ile PKK mensupları arasında sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 1 asker hafif yaralandı. Yaralı asker, helikopterle bölgeden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çatışmanın ardından bölgeye takviye olarak Özel Harekat timleri sevk edildi. PKK’lıların kaçtığı bölge, Kobra tipi helikopterlerle ateş altına alınırken, operasyonların devam ettiği bildirildi.