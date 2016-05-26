Tunceli'de çatışma; 1 asker şehit, bir asker yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kuşluca Jandarma Karakolu yakınlarında operasyona çıkan askerlere düzenlenen saldırıda ilk gelen bilgilere göre 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Ovacık ilçesi Kuşluca Jandarma Karakolu'ndan operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.

posta.com.tr'nin haberine göre, çatışmada, açılan ateşte, 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, bir asker de yaralandı. Yaralı asker, helikopterle Elazığ Asker Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Çatışmanın sürdüğü bölgeye çok sayıda özel harekat timleri sevk edildi.