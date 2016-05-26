T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de çatışma; 1 asker şehit, bir asker yaralandı

Çatışmanın sürdüğü bölgeye çok sayıda özel harekat timi sevk edildi

26 Mayıs 2016 19:28

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kuşluca Jandarma Karakolu yakınlarında operasyona çıkan askerlere düzenlenen saldırıda ilk gelen bilgilere göre 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. 

Ovacık ilçesi Kuşluca Jandarma Karakolu'ndan operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.

posta.com.tr'nin haberine göre, çatışmada, açılan ateşte, 1 güvenlik görevlisi şehit olurken, bir asker de yaralandı. Yaralı asker, helikopterle Elazığ Asker Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Çatışmanın sürdüğü bölgeye çok sayıda özel harekat timleri sevk edildi.

 

ETİKETLER

tunceliovacıkşehitaskerçatışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24