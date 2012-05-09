Tunceli'de çatışma: 1 asker şehit

Tunceli'de güvenlik güçleriyel PKK arasında çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 1 uzman onbaşı şehit oldu.

Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde bugün güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlarda bir grup PKK'lı ile çatışma çıktı. Çatışmada ilk bilgilere 1 uzman onbaşı şehit oldu. Çatışmanın sürdüğü bölgeye helikopterlerle yeni timler sevkedildi. Bölgede çatışmaların yer yer devam ettiği belirtildi.

Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, Tunceli kırsalında güvenlik güçlerinin yürüttüğü arazi arama tarama faaliyetleri sırasında mayına basan bir askerin şehit olduğunu söyledi. Taşkesen, Tunceli merkeze bağlı Alacık köyü kırsalında 4. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı birliklerin yürüttüğü arazi arama tarama faaliyetleri sırasında, mayına basan uzman onbaşının şehit olduğunu, bölgede hava destekli operasyonların sürdüğünü söyledi. Tunceli Alacık köyü kırsalında 4 Mayıs'ta arazi arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 1'i astsubay 3 asker şehit olmuştu.

