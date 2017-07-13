Tunceli’de çatışma

Tunceli’nin Çiçekli Köyü kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Merkeze bağlı Çiçekli Köyü kırsalında operasyon faaliyeti yürüten Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleriyle ile bir grup PKK’lı arasında bugün saat 15.00 sıralarında çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler operasyon bölgesine giden helikopterle alınarak, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede çatışmaların devam ettiği öğrenilirken, PKK'lıların bulunduğu noktalar helikopterlerle havadan ateş altına alındığı öğrenildi.