T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli’de çatışma

2 asker yaralı

13 Temmuz 2017 20:57

Tunceli’nin Çiçekli Köyü kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Merkeze bağlı Çiçekli Köyü kırsalında operasyon faaliyeti yürüten Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleriyle ile bir grup PKK’lı arasında bugün saat 15.00 sıralarında çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler operasyon bölgesine giden helikopterle alınarak, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede çatışmaların devam ettiği öğrenilirken, PKK'lıların bulunduğu noktalar helikopterlerle havadan ateş altına alındığı öğrenildi.

 

 

ETİKETLER

tunceliçatışmaaskeryaralıpkk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24