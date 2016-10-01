Tunceli’de bombalı araç alarmı

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde, PKK’lıların bir aracı gasp ettiği haberinin duyulması, güvenlik birimlerini alarm durumuna geçirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; özel bir şirkete ait sigara dağıtım aracını dün akşam saatlerinde Tunceli -Ovacık karayolunun Gökmeydanı mevkiinde durduran PKK’lılar araçtaki 2 kişiyi cep telefonlarını alarak serbest bıraktı, sigara ve elektronik malzeme yüklü aracı gasp etti.



Şirket çalışanlarının haber verdiği güvenlik güçleri, PKK’lıların gasp ettikleri araca bomba yükleyip eylem yapabileceği ihtimali üzerine alarma geçildi.



Tunceli merkez ve tüm ilçelerdaki güvenlik birimleri, terör örgütünün bomba yüklü araçla eylem yapabileceği konusunda uyarıldı. Tunceli Valiliği’nden olayla ilgili yazılı açıklamada şöyle denildi:



"30 Eylül 2016 günü içerisinde 2 şahısın bulunduğu araç İlimiz Ovacık İlçesi Gökmeydanı mevkiinde terör örgütü mensupları tarafından durdurulmuştur. Teröristler tarafından şahıslara ait cep telefonları ve araç gasp edilmiş, araçtaki şahıslar bırakılmıştır. Şahıslarla yapılan ilk görüşmede gasp edilen araçta çok sayıda sigara ve çeşitli elektronik malzemeler bulunduğu anlaşılmıştır. Olayın öğrenilmesinin ardından gasp edilen araçla ilgili tüm birimler müteyakkız hale getirilmiş olayla ilgili olarak Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikata başlanmıştır."