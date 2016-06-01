Tunceli'de bomba yüklü araçla karakola saldırı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde PKK’lılar, İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı'na bugün öğle saatlerinde otomatik silahlarla ateş açmasının ardından, akşam saatlerin de bölük binası önünde bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Saldırıda yaralıların olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Pülümür ve Erzincan'dan ambulanslar sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Pülümür İlçesi'nin Balpayam yol ayrımında bulunan İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı'na bugün öğle saatlerinde bir grup PKK'lılar tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı. Saldırıda açılan ilk ateşte 1 uzman çavuş yaralanırken, saldırıya askerler anında ateş açarak karşılık verdi. Çatışma bölgesine Tunceli'den helikopterlerle Jandarma Özel Harekat timleri sevk edildi. Yaralı uzman çavuş helikopterle Erzincan Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı binasına akşam saatlerinde ise PKK'lılar bu kez bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. İlk bilgilere göre karakol önüne getirilen bir araç, teröristlerce infilak ettirildi. Ardından çevrede gizlenen teröristler de jandarma binasına otomatik silahlarla ateş açtı.

Şiddetli patlamada araç parçalanırken, bölük binası ve çevresindeki evlerde hasar meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Pülümür ile Erzincan'dan ambulanslar sevk edildi.