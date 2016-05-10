Tunceli'de bomba ihbarı feribot seferlerini durdurdu

Tunceli’nin Pertek ilçesinde PKK’lıların karayoluna bomba tuzakladığı ihbarı üzerine Pertek ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü üzerinde karşılıklı sefer yapan arabalı feribotların seferleri durduruldu.

Hürriyet'in haberine göre, Pertek ilçesinde bugün saat 15.15 sıralarında Keban Baraj Gölü kıyısındaki feribot iskelesi yolu ile Hozat İlçesi karayoluna tahrip gücü bomba tuzaklandığı ihbarı yapıldı.



İhbar üzerine iki yol trafiğe kapatılırken, Keban Baraj Gölü üzerinden Pertek ile Elazığ arasında karşılık sefer yapan arabalı feribotların seferleri de güvenlik gerekçesiyle ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edilerek, karayolu üzerine frekans kesici Jammer’li araçlarla patlayıcı aranmasına başlandı.