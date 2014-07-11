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Tunceli'de bir iş adamına bombalı suikast girişimi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir işadamına ait özel otomobilin benzi deposuna yerleştirilen bomba, erken fark edilerek imha edildi

11 Temmuz 2014 00:58

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir işadamının eşine ait olan otomobilin altına benzin deposunun yanına bomba erken fark edilerek etkisiz hale getirildi.

Hürriyet'te yer alan haberde bugün (10.07.2014) öğlen saatlerinde Ovacık İlçe merkezi Kandolar Mahallesi’nde bulunan işadamı F.K.’ın eşine ait otomobil, park halindeyken aracın altındaki bir paketin fark edilmesi üzerine, durum Ovacık İlçe Emniyet Amirliği’ne bildirildi. Aracın bulunduğu bölgeye uzman ekiplerin sevk edilmesi sonrası yapılan incelemede, işadımının eşine ait özel otomobilin benzin deposuna yapıştırılmış bombalı tuzak kurulduğu tespit edildi. Bunun üzerine çevrede alınan güvenlik tedbirlerinden sonra, Tunceli’den getirilen bomba imha ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, bomba etkisiz hale getirildi.

Aracın haraket etmesi ile birlikte patlayacak şekilde ayarlanan bombanın erken fark edilmesi sonucu olası bir facia ucuz atlatılırken, bombayı kimin ya da hangi örgütün koyduğu araştırılıyor. Aracın altına yerleştirilen bombanın parça tesirli olduğu ve türünün tespiti için kriminal incelemeye gönderildiği öğrenildi. Ovacık Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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