Tunceli'de `beyaz' yardım tam gaz

Tunceli Valiliği'nin parasını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılayarak dağıttığı beyaz eşya ve mobilya yardımı, merkez ve Nazimiye İlçesi'nin ardından, bugün Pülümür İlçesi'ne kaydırıldı.





Pülümür Kaymakamı Deniz Pişkin, dağıtımı 10 gün içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.



Tunceli Valiliği'nin `Her eve bir beyaz eşya' kampanyası çerçevesinde tartışmalara neden olan beyaz eşya ve mobilya yardımı, hız kesmeden devam ediyor. Nazimiye İlçesi'nin ardından merkez mahalle ve köylere yapılan yardımlardan sonra dağıtıma bugün Pülümür İlçesi'nin köylerinden devam ediliyor.



Pülümür'de iki ayrı mağazadan 189 bin TL değerinde beyaz eşya ve mobilya alındığı belirtildi. Pülümür Kaymakamı Deniz Pişkin, `Her eve bir beyaz eşya' kampanyası çerçevesinde ihale yoluyla iki mağazayla anlaşıldığını ve işlemlerin tamamlandığını söyledi. Pişkin, bugün köylerden dağıtıma başladıklarını belirterek, ``10 gün içinde dağıtımları tamamlamayı hedefliyoruz'' dedi.



Pertek’te talep fazla



Pertek İlçesi'nde ise kaymakamlığın yaptığı tespitlerde taleplerin fazla olması nedeniyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesabına gönderilen 345 bin TL'ye ek olarak 155 bin TL daha aktarıldığı kaydedildi. Pertek'te beyaz eşya ve mobilyaların dağıtımına önümüzde hafta başlanacağı belirtildi.



Beyaz eşya ve mobilya yardımlarının devam ettiği Tunceli'de valiliğin yeşil kartlı ailelere yönelik başlattğı kira yardımları da sürüyor. Üst sınırın 3500 TL olduğu kira yardımından bugüne kadar 100 ailenin faydalandığı kaydedildi. Yardımın 20 Mart'a kadar da süreceği belirtildi.



