Tunceli'de BDP ve AKP birlik kurup CHP'yi saf dışı bıraktı

Tunceli İl Genel Meclisi'nde AKP-BDP-EMEP üyeleri birbirlerine oy kullanarak, 5 kişilik Daimi Encümen üyeliklerini paylaştı. Encümen'e CHP'li üye giremedi.

Tunceli İl Genel Meclisi'nde işbirliği yapan AKP''li, BDP'li ve Emek Partisi üyeleri birbirlerine oy kullanarak CHP'yi dışında bırakarak 5 kişilik Daimi Encümen üyeliklerini paylaştı.

Ferit Demir'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, İl Genel Meclisi'nin 1 Nisan günkü toplantısında bir yıl görev yapacak Daimi Encümen seçimi yapıldı. 17 üyeli İl Genel Meclisi'nde BDP'li 6, Ak Partili 4, Emek Partili 2 üye birbirlerine oy vererek 5 üyeli CHP'yi devre dışı bıraktı. İl Daimi Encümeni, BDP'li 3, Ak Partili ve Emek Partili 1'er üyeden oluştu.

CHP'li üyeler böyle bir ittifak içinde hareket etmeyeceklerini söyledi.