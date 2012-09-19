Tunceli'nin Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı yaşam mücadelesi veriyor!

Tunceli'nin Ovacık İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat, adliye lojmanları önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Başsavcı Uzun, bugün saat 12.15 sıralarında öğlen tatili nedeniyle adliye binasından çıkıp korumasız olarak yürüyerek 150 metre mesafedeki Adliye Lojmanı'ndaki konutuna gitti. Uzun, 3 katlı 6 daireli lojmanın ana kapısından içeri girdiği sırada merdiven boşluğunda saklanan kadın PKK 'lı tarafından başına tek el ateş edildi. Başsavcı Uzun, kanlar içerisinde yere düşerken, saldırgan binadan çıkıp caddede kendisini bekleyen gri renkli Doblo marka bir araca binerek hızla kaçtı.

Ovacık Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 150 metre mesafede bulunan Adliye Lojmanı'ndan gelen silah sesi üzerine binaya gidenler Uzun'u ağır yaralı halde Ovacık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk tedavisi yapılan Uzun, Diyarbakır 'dan gelen sağlık bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Elazığ'a götürüldü.

Duran kalbi çalıştırıldı

Savcı Uzun'un duran kalbi helikopterdeki doktorlar tarafından yeniden çalıştırıldı. Önce Elazığ Asker Hastanesi'ne götürülen Uzun, buradaki müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Uzun'un durumunun çok ciddi olduğu öğrenildi.

'Allahım ölmesin'

Elazığ Valisi Muammer Erol ile Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal da hastaneye gelerek, Uzun'un durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra hasteneye gelen savcı Uzun'un eşi Cihan Uzun, gözyaşları döküp, "Allahım ne olur ölmesin" diyerek hastane binasına girdi.

Valilik açıklaması

Tunceli Valiliği, Temmuz ayında Antalya 'nın Serik İlçesi'nden Ovacık'a atanan biri 4 aylık 2 çocuk babası olan Ovacık Başsavcısı Murat Uzun 'a düzenlenen saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:"19.09. 2012 günü saat 12.20 civarında Tunceli ili Ovacık İlçesi Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun 'a adliye lojmanı girişinde bir el ateş edilerek başından yaralanmıştır. Yaralanan Cumhuriyet savcımıza ilk sağlık müdahalesi Ovacık Hastanesi'nde yapılmıştır. Valiliğimizce sağlanan destekle yaralı savcımız, tedavisinin yapılması için saat 12.45 civarında Elazığ Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir.Olayın mahiyeti ile ilgili operasyon ve çalışmaların, İlimiz ve İlçemiz genelinde başlatılmış olup, gerekli çalışmalar devam etmektedir."

Vuranlar aranıyor

Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun 'a silahlı saldırıyı düzenleyen biri kadın 2 kişininyakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Lojmanın girişinde Uzun'un başına tek el ateş eden kadın PKK 'lının caddede bekleyen ve erkek PKK 'lının kullandığı Doblo marka araca binip kaçtığı belirtildi. Kaçan aracının bulunması için havadan helikopterlerin de operasyona katıldığı öğrenildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Özey ile İl Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz, saldırının ardından Ovacık'a gitti. Savcı Özbey ile Emniyet Müdürü Yılmaz, PKK 'lıları yakalamak için operasyonu yönetirken, ilçe merkezinde PKK 'lılara yardım ettiği gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Tunceli ve çevresindeki tüm güvenlik birimleri alarma geçirilirken, ilçede de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Şüpheli helikopterle takip ediliyor

Ayrıca, şüpheli bir aracın havadan helikopterle takip edildiği ve durdurulmaya çalışıldığı öğrenildi.

Temmuz'da Ovacık'a atanmıştı

Murat Uzun 'un Temmuz ayındaki kararnameyle Serik'ten Ovacık'a atandığı belirtildi. Murat Uzun 'un hemşire eşinin de Ovacık'ta görev yaptığı ve 2 çocuklarının olduğu öğrenildi.