Tunceli'de baraj santrali merkezine bombalı saldırı

Tunceli'de özel bir firmaya ait HES santralinin ana kumanda binasına giren TKP/ML TİKKO mensubu 7 kişi, 2 görevliyi etkisiz hale getirdikten sonra, komuta kontrol merkezini el yapımı patlayıcı atarak tahrip etti.

Ferit Demir'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Tunceli’de Dinar Deresi üzerindeki özel bir firmaya ait HES regülatörü santralinin ana kumanda binası bombalı saldırıya uğradı. Binaya giren TKP/ML TİKKO örgütü mensubu silahlı 7 kişi, burada görevli 2 kişiyi etkisiz hale getirdikten sonra, komuta kontrol merkezine el yapımı patlayıcı atarak tahrip etti.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Dinar Deresi üzerindeki özel bir firmaya ait HES üretim binasına dün saat 21.30 sıralarında gelen 7 TİKKO üyesi, görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra, santralin komuta kontrol merkezine koydukları el yapımı bombayı uzaktan kumanda ile patlattı. Patlamada merkezdeki bütün teknik cihazlar parçalandı.

TİKKO üyeleri, santralde görevli iki kişiye olaydan sonra, bir süre örgüt propagandası yaptıkları ve HES santralinin çevreye zarar verdiğini, üretim yapmasına izin vermeyeceklerini, santralin kesinlikle iptal edilmesini istedikleri ve bu nedenle bombaladıklarını söyledikten sonra, ormanlık alana doğru kaçtı.

Bu arada, komuta kontrol merkezinde meydana gelen büyük çaplı hasar sonrası, HES'te elektrik üretimi aksarken, olayın duyulması üzerine bölgeye zırhlı araçlar giden jandarma timleri, saldırıya uğrayan santral binası etrafında güvenlik önlemleri aldıktan sonra, bölgeye giden olay yeri inceleme ekipleri, burada gerekli çalışmaları yaptı.