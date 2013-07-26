T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de baraj santrali merkezine bombalı saldırı

Tunceli’de Dinar Deresi üzerindeki özel bir firmaya ait HES regülatörü santralinin ana kumanda binası bombalı saldırıya uğradı

26 Temmuz 2013 17:57

 

Tunceli'de özel bir firmaya ait HES santralinin ana kumanda binasına giren TKP/ML TİKKO mensubu 7 kişi, 2 görevliyi etkisiz hale getirdikten sonra, komuta kontrol merkezini el yapımı patlayıcı atarak tahrip etti.

Ferit Demir'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Tunceli’de Dinar Deresi üzerindeki özel bir firmaya ait HES regülatörü santralinin ana kumanda binası bombalı saldırıya uğradı. Binaya giren TKP/ML TİKKO örgütü mensubu silahlı 7 kişi, burada görevli 2 kişiyi etkisiz hale getirdikten sonra, komuta kontrol merkezine el yapımı patlayıcı atarak tahrip etti.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Dinar Deresi üzerindeki özel bir firmaya ait HES üretim binasına dün saat 21.30 sıralarında gelen 7 TİKKO üyesi, görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra, santralin komuta kontrol merkezine koydukları el yapımı bombayı uzaktan kumanda ile patlattı. Patlamada merkezdeki bütün teknik cihazlar parçalandı.

TİKKO üyeleri, santralde görevli iki kişiye olaydan sonra, bir süre örgüt propagandası yaptıkları ve HES santralinin çevreye zarar verdiğini, üretim yapmasına izin vermeyeceklerini, santralin kesinlikle iptal edilmesini istedikleri ve bu nedenle bombaladıklarını söyledikten sonra, ormanlık alana doğru kaçtı.

Bu arada, komuta kontrol merkezinde meydana gelen büyük çaplı hasar sonrası, HES'te elektrik üretimi aksarken, olayın duyulması üzerine bölgeye zırhlı araçlar giden jandarma timleri, saldırıya uğrayan santral binası etrafında güvenlik önlemleri aldıktan sonra, bölgeye giden olay yeri inceleme ekipleri, burada gerekli çalışmaları yaptı.

 

ETİKETLER

tuncelibaraj santralibombalı saldırıhesdinar deresitikkoel yapımı patlayıcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24