Tunceli'de Bahar Operasyonu

Tunceli'de PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için bu sabah (11 Nisan 2009) yaklaşık 5 bin askerin katıldığı geniş kapsamlı `Bahar Operasyonu' başlatıldı.



Tunceli merkez, Nazimiye, Pülümür Hozat ve Çemişgezek ilçelerinin kırsal alanlarında yoğunlaşan operasyonda Bali Deresi Mevkii'nde teröristlerle sıcak temas sağlandığı ve çatışmaların yer yer devam ettiği belirtildi. Teröristlerin Bali Denesi ve Nazimiye İlçesi'nde askerlerin geçiş güzergahına iki noktada tuzakladığı toplam 70 kilo bomba da bulunarak etkisiz hale getirildi.



Baharın gelmesiyle gizlendikleri sığınaklarından çıkıp eylem hazırlığında olan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı ve Hozat İlçesi'ndeki 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı, aralarında Jandarma Özel Harekat Timlerinin de bulunduğu yaklaşık 5 bin askerle katılımıyla hava destekli operasyon başlatıldı. Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky helikopterler askerleri PKK'lı teröristlerin bulunduğu alanlara indirirken, operasyonlar Tunceli merkez, Nazimiye, Pülümür Hozat ve Çemişgezek ilçelerinin kırsal kesimlerinde yoğunlaştırıldı.



Bali Deresi’nde çatışma



Merkez Bali Deresi'ne helikopterle indirilen Jandarma Özel Harekat Timleri, bir grup teröristle sıcak temas sağladı. Teröristler ormanlık alanlara kaçarken, askerlerin geçiş güzergahına döşediği amonyumnitrat karışımı 25 kilo C-4 bomba, askerler tarafından fark edildi. Bölgeye helikopterle getirilen seyyar Jammer cihazıyla uzakta kumandalı bomba uzmanlar tarafından imha edildi. Bombanın imha edilmesinin ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirmek için sürdürülen operasyonda bir gurup teröristle sıcak temas sağlandı. Teröristlerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların ormanlık ve sarp kayalıkların bulunduğu kesimlerde yer yer sürdüğü bildirildi.



45 kilo bomba imha edildi



Nazimiye, Pülümür Hozat ve Çemişkezek ilçelerini kırsal kesimindeki operasyonlar genişletilerek devam ediliyor. Nazimiye'nin kırsal alanında askerlerin geçiş yoluna tuzaklanan 45 kiloluk bomba son anda fark edilerek imha edildi. Askeri kaynaklar, tahrip gücü çok yüksek olan amonyumnitrat karışımı A-4 tipi bombanın demir parçalarıyla desteklendiğini ve tahrip gücünün çok yüksek olduğunu belirterek, patlamadan imha edilmesiyle büyük bir faciadan dönüldüğünü söyledi. Aynı bölgede yapılan aramalarda 4 ayrı patlayıcı madde düzeneğiyle 1 el bombası da bulunarak etkisiz hale getirildi. Tunceli-Erzincan sınırındaki operasyonlarda ise teröristlerin kullandığı bulunan sığınaklarda çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilerek imha edildi.

