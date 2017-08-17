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Tunceli'de askerlerin üzerine yıldırım düştü

Yıldırım isabet eden 2 asker yaralandı

17 Ağustos 2017 00:57

Tunceli'deki Kutu Deresi bölgesinde yürütülen operasyon sırasında üzerlerine yıldırım düşen 2 asker yaralandı. Bir askerin durumu ciddiyetini koruyor.

Kutu Deresi bölgesinde güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürürken, bugün akşam saatlerinde arazi arama tarama faaliyeti yürüten askerlerin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım isabet eden 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. (DHA)

 

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