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Tunceli'de askeri üste saldırı

Tunceli merkeze bağlı Alacık Köyü yakınlarında bulunan askeri üste bir gurup PKK'lı tarafından saldırı gerçekleştirild

25 Haziran 2012 01:48

Tunceli merkeze 30 km uzaklıkta bulunan ve Zel dağı sırtlarında bulunan Alacık köyü mevkiinde bulunan askeri birliğe yönelik saat 18.00 sularında PKK tarafından uzun namlulu ve roketatarlı saldırı yapıldı. Saldırıda ölen ya da yarlanan olmadı.

Saldırıya anında karşılık veren güvenlik güçleri, sayıları 10 kişi olan PKK'lı gurup arasında çatışma çıktı. Bir saat süren çatışma sonunda çatışma alanına gelen kobra helikopterler PKK'lıların bulunduğu alanı yoğun bombardıman ateşine tuttu. Kobraların bombardıman sesleri çevrede duyulurken, o anlar kameralar tarafından da kaydedildi. Yoldan geçen vatandaşlarda durarak helikopterlerin bombalama anını kaydetti.
 
Mayıs ayının ilk haftalarında Alacık köyü yakınlarında bulunan askeri birliğe saldırı sonucu 4 güvenlik görevlisi şehit olmuştu.
 

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