Tunceli'de patlama; 3 asker şehit oldu

Tunceli- Elazığ karayolunun 25'inci kilometresinde, PKK'lılar askeri aracın geçişi sırasında yola yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirdi. Saldırıda, 2'si uzman çavuş, 1'i er olmak üzere 3 asker şehit oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; karayoluna patlayıcı yerleştiren ve olay sonrası kaçan PKK’lıların yakalanarak etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon kapsamında, Sikorsky helikopterlerle olay bölgesine çıkan bütün vadi ve dağlık alana asker indirildi. Helikopterlerle de PKK’lıların kaçış güzergahı yoğun bombardıman altına alındı.

Patlamanın meydana geldiği Tunceli- Elazığ karayolunda büyük bir çukur oluşurken, patlama nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı. Karayolunun trafiğe kapatılması nedeniyle de yolun her iki tarafında uzun araç kuyruğu oluştu.