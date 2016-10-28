Tunceli’de art arda depremler

Tunceli'nin Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde hafif şiddetli üç deprem meydana geldi. Depremleri hisseden vatandaşlar sokaklara çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 21.45'te yerin 5 kilometre derinliğinde merkez üssü Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü olan 3.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Çemişgezek ilçe sınırında olan Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyünde de iki deprem meydana geldi.

Konaklar köyünde ilk deprem saat 21.24'te yerin 8 kilometre derinliğinde 2.9 şiddetinde meydana gelirken, ikinci sarsıntı saat 21.49'da 5.5 kilometre derinlikte 3.1 şiddetinde meydana geldi. Depremler nedeniyle vatandaşlar sokaklara çıktı.