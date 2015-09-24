Tunceli'de Alevi dedelerinden bayram boyunca dönüşümlü açlık grevi

Tunceli'de Alevi dedeleri, çatışmalı ortamın son bulması ve "Çözüm Süreci'nin" yeniden işler hale getirilerek, bölgeye "barış" gelmesi talebiyle 4 gün süreyle dönüşümlü olarak açlık grevi başlattı.

Tunceli'deki Alevi toplumunun önderleri olan Alevi dedeleri, Seyit Rıza Meydanı'nda yaptıkları ortak basın açıklamasıyla bayram süresince "barış" için dönüşümlü olarak açlık grevi yapmaya başladı.

Radikal'de yer alan habere göre, Alevi dedelerinden İbrahim Kete, grup adına yaptığı açıklamada, bayramda dahi bölgede kan ve gözyaşının hakim olduğunu ifade ederek, "Kan dökülen yerde bayram olmaz, olsa olsa yas ve gözyaşı olur. Bundan dolayıdır ki biz Dersim ocak pirleri ve evlatları olarak bayramlaşma yapmıyoruz. Bayram süresince bu meydanda dönüşümlü olarak 4 günlük açlık grevine başlıyoruz" diye konuştu.

Çözüm Süreci'nin kaldığı yerden devam etmesini istediklerini ifade eden Kete, "Biz bu durumu kabul etmiyor ve rızalık göstermiyoruz" dedi.

Meydanda toplanan Alevi dedeleri, konuşmaların ardından "barış" için mum yakıp lokma dağıttı.