Tunceli'de 9 alan 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve operasyonlar düzenleneceği belirtilen 9 ayrı bölge, 1-9 Haziran tarihleri arasında, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.



Terörle mücadele kapsamı içerisinde Ovacık İlçesi'ndeki Eroğlu Mahallesi, Çambulak Yayla, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golan Yaylası, Eğerci Mahallesi, Dülbektaşı, Kızılören Mahallesi olmak üzere 9 ayrı bölge, geçici 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.



Tunceli Valiliği'inden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan aşağıda koordinat bilgileri yazılı Tunceli İli Ovacık İlçe sınırları içerisindeki 9 ayrı bölgede 01 Haziran 2016 - 09 Haziran 2016 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için, özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" denildi.