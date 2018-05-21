Tunceli'de 8 PKK'lı terörist öldürüldü

TUNCELİ,(DHA) - TUNCELİ\'nin, Kutuderesi Vadisi bölgesinde, PKK’lı bir grup teröristin, bölgeye yakın bir askeri karakola saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine operasyon başlatıldı. F-16 savaş uçaklarının havadan bombaladığı bölgede 8 PKK terör örgütü mensubunun öldürüldüğü açıklandı.

Tunceli\'nin Kutuderesi Vadisi içindeki sık ormanlık ve sarp arazide eylem hazırlığı yapan kalabalık bir grup PKK terör örgütü mensubu istihbarat birimlerince tespit edildi. Bölgenin sık ormanlık ve sarp arazi olması nedeniyle PKK\'lı teröristlerin bulunduğu bölge önce 2 adet F-16 savaş uçağı ile bombalandı. Hava harekatının ardından bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat timleri, ormanlık alanda operasyon başlattı. Operasyon kapsamında savaş uçaklarının bombaladığı bölgede 8 PKK\'lı teröristin öldürüldüğü tespit edilirken, bölgede çatışmaların devam ettiği öğrenildi.

Tunceli Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 8 bölücü terör örgütü mensubu terörist, iki F-16 savaş uçağımızla etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığımızca operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.\"