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Tunceli'de 62 öğretmenin tayin edilmesine CHP'den tepki

Ferit DEMİR, (DHA) - TUNCELİ merkez ve ilçelerinde görev yaparken, haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle açığa alındıktan sonra göreve iade edilen öğretmenlerden 62'si, zorunlu yer değişikliği nedeniyle il dışına tayini edildi

29 Ağustos 2017 00:20

Ferit DEMİR, (DHA) - TUNCELİ merkez ve ilçelerinde görev yaparken, haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle açığa alındıktan sonra göreve iade edilen öğretmenlerden 62\'si, zorunlu yer değişikliği nedeniyle il dışına tayini edildi. 
Mili Eğitim Bakanlığı tarafından Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne tebliğ edilen 62 öğretmenin tayin kararnamesi, öğretmenlerin görev yaptığı okullara gönderildi. 62 öğretmenin Tunceli dışındaki illere tayin edilmesini değerlendiren CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, bu kararın kabul ediemez olduğunu belirterek, şunları söyledi:
\"Tunceli, Türkiye\'de eğitimde marka olmuş ve Türkiye\'de eğitim alanında bir numara konumundadır. Eğitimi bu seviyeye getiren öğretmenlerin başka illere zorunlu olarak tayin edilmesi asla kabul edilemez.  Sayın Milli Eğitim Bakanı\'ndan rica ediyoruz ve bu tayinlerin derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Tunceli halkı Türkiye\'de FETÖ karşıtı ilk mitingi yapmış, FETÖ\'nün Tunceli\'de eğitimden elini çekmesini istemiş ve Cumhuriyete ve laikliğe bağlı eğitim sistemi istemiş bir kenttir. Bu nedenle bu tayinlerin durdurulması için gereğini yapmasını istiyoruz.\"

 

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