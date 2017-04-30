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Tunceli’de 31 yer özel güvenlik bölgesi ilan edildi

31 yer, 1-15 Mayıs tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi olacak

30 Nisan 2017 21:34

Tunceli Valiliği, 31 ayrı bölgenin 15 Mayıs'a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölge 1 ila 15 Mayıs tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Açıklamada, halkın can ve mal güvenli için özel güvenlik bölgelerine mülkü amir izni olmadan girişlerinin yasaklandığı belirtildi.

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