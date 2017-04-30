Tunceli’de 31 yer özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Tunceli Valiliği, 31 ayrı bölgenin 15 Mayıs'a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölge 1 ila 15 Mayıs tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."
Açıklamada, halkın can ve mal güvenli için özel güvenlik bölgelerine mülkü amir izni olmadan girişlerinin yasaklandığı belirtildi.