Tunceli'de 31 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Birçok noktada orman yangının sürdüğü Tunceli'de, devam eden operasyonlar nedeniyle 4 ilçede 31 bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:
"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, aşağıda koordinat bilgileri yazılı Tunceli Merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye İlçe sınırları içerisindeki (31) ayrı bölgede 01 Eylül 2018- 15 Eylül 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir."