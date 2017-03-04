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Tunceli'de 31 ayrı bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Tunceli'de dün de 20 köy ve bağlantılı mezra yolu yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı

04 Mart 2017 20:51

Tunceli Valiliği, terörle mücadele nedeniyle merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgenin 2-16 Mart 2017 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli ili, Merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgede 02 Mart 2017-16 Mart 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için, özel güvenlik bölgelerine, mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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