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Tunceli’de 31 alan ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Askeri güvenlik bölgelerinden 12'sinin kent merkezinde, 15'i Ovacık, 3'ü Nazımiye, biri de Hozat ilçesinde bulunuyor

27 Eylül 2016 22:34

Tunceli'de, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla 31 bölgenin 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilan edildiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırılarından korunması maksadıyla bölgede emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereği 29 Ağustos 2016 tarihli ve 2016/9138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Eylül 2016 ile 1 Mart 2017 tarihleri arasında 31 bölgede geçici askeri güvenlik bölgesi kararı alınmıştır."

Söz konusu geçici askeri güvenlik bölgelerinden 12'sinin kent merkezinde, 15'inin Ovacık, 3'ünün Nazımiye, birinin de Hozat ilçesinde olduğu belirtildi.

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