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Tunceli'de 31 alan 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilân edildi!

Valilikten yapılan açıklamada kararın halkın can ve mal güvenliğinin korunması için alındığı belirtildi

16 Eylül 2016 20:30

Tunceli Valiliği, devam eden operasyonlar nedeniyle 31 farklı bölgenin 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilân edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkezde 12, Nazımiye ilçesinde 3, Hozat ilçesinde 1 ve Ovacık ilçesi sınırları içerisinde de 15 olmak üzere toplam 31 ayrı bölgede, 16 ile 30 Eylül tarihlerinde özel güvenlik bölgesi ilân edildi.

Bu nedenle bazı karayollarında kısa süreli bile olsa duraklama yapılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Ayrıca sivil vatandaşların can ve mal güvenli açısında risk teşkil etmesi nedeniyle Pülümür-Erzincan karayolu (D-885) Pülümür ilçesi istikametinde 35. kilometresi Şehit Mehmet Jandarma Karakol Komutanlığı hizası ile 45. kilometresi Kırmızı Köprü Jandarma Karakol Komutanlığı hizası, Tunceli-Ovacık ilçesi istikametinde 13. kilometresi Karşılar Jandarma Karakol Komutanlığı hizası ile 37. kilometresi Aşağıtorunoba Jandarma Karakol Komutanlığı hizası arasında kalan karayolu yol kenarında kısa süreli duraklama ve piknik yapmak amacıyla konaklama yapılmaması gerekmektedir."

Kararın halkın can ve mal güvenliğinin korunması için alındığı belirtilen açıklamada, belirtilen özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişlerin yasaklandığı kaydedildi.

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