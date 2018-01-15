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Tunceli'de 30 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ merkez ve 4 ilçesinde terörle mücadele operasyonları kapsamında 30 bölge, 16-30 Ocak tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi

15 Ocak 2018 19:39

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ merkez ve 4 ilçesinde terörle mücadele operasyonları kapsamında 30 bölge, 16-30 Ocak tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan ve koordinat bilgileri verilen Tunceli Merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 30 ayrı bölgede 16-30 Ocak tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, halkın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine, mülki amir izni olmadan girişlerinin yasaklandığı da belirtilerek, \"İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir\" denildi.

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