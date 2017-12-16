Tunceli'de 30 bölge, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazimiye ilçesine bağlı kırsal alanda bulunan 30 ayrı bölgede 17 Aralık-31 Aralık tarihleri arasında 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.



Merkez ve 4 ilçeye bağlı 30 ayrı bölgede özel güvenlik bölgesi ilanıyla ilgili Tunceli Valiliği'nce açıklama yapıldı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, aşağıda koordinat bilgileri yazılı Tunceli İli; Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 30 ayrı bölgede 17 Aralık 2017- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için; özel güvenlik bölgelerine, mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir." (DHA)