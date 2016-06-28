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Tunceli'de 20 alan özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Tunceli Valiliği, yasağın Ovacık ve Nazımiye ilçesi sınırlarındaki bölgede olduğunu açıkladı

28 Haziran 2016 21:27

Tunceli'de il merkezi, Ovacık ve Nazımiye ilçesinde belirlenen bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık ve Nazımiye ilçesi sınırları içindeki 20 ayrı bölgenin 12 Temmuza kadar özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildiği belirtildi.

Halkın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişlerin yasaklandığı vurgulanan açıklamada, Tunceli merkez bağlı 5, Ovacık ilçesinde 13 ve Nazımiye ilçesinde ise 2 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edildiği kaydedildi.

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