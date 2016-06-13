Tunceli'de 20 alan 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli il merkezi, Ovacık ve Nazımiye ilçesi sınırlarında bulunan bazı alanlar 15 gün süreyle, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.



Tunceli'de il merkezi, Ovacık ve Nazımiye ilçesi sınırlarında bulunan bazı alanlar, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Nazımiye ilçe sınırları içindeki 20 ayrı bölgenin, 13 Haziran ile 27 Haziran tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildiği belirtildi.

Halkın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişlerin yasaklandığı vurgulanan açıklamada, Tunceli merkeze bağlı 5, Ovacık ilçesinde 13 ve Nazımiye ilçesinde ise 2 bölgenin "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedildi.