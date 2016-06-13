T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de 20 alan 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli Valiliği, özel güvenlik bölgelerinin Ovacık ve Nazımiye sınırları içindeki bazı alanlarda geçerli olacağını açıkladı

13 Haziran 2016 23:07

Tunceli il merkezi, Ovacık ve Nazımiye ilçesi sınırlarında bulunan bazı alanlar 15 gün süreyle, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.


Tunceli'de il merkezi, Ovacık ve Nazımiye ilçesi sınırlarında bulunan bazı alanlar, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Nazımiye ilçe sınırları içindeki 20 ayrı bölgenin, 13 Haziran ile 27 Haziran tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildiği belirtildi.

Halkın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişlerin yasaklandığı vurgulanan açıklamada, Tunceli merkeze bağlı 5, Ovacık ilçesinde 13 ve Nazımiye ilçesinde ise 2 bölgenin "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedildi.

ETİKETLER

tunceliözel güvenlik bölgesiovacıknazımiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24